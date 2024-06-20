Чи носять сенбернари-рятівники барильця з бренді?

Коротка відповідь: носять, коли їх показують туристам, або коли знімають для реклами. На справжні ж пошуково-рятувальні завдання альпійські мастифи aka сенбернари вирушають без жодних барилець на шиї. І в минулому теж їх не носили.



Розгорнута відповідь: сенбернари дійсно вже століттями допомагають відшукувати в Альпах заблукалих людей і відкопувати тих, хто потрапив під снігові лавини, але образ собаки з коньячним мінібаром під мордою, з якого він пригощає замерзлих урятованих, щоб їх зігріти, — це вигадка. І нам навіть відомо, кому за неї дякувати.

У Національній художній галереї в Лондоні висить картина англійця Едвіна Лендсіра «Альпійські мастифи, що реанімують мандрівника, який потрапив у біду». Він написав її в 1820 році, й це перше зображення сенбернара-рятівника з барильцем на шиї. Публіці настільки сподобався образ героїчних собак (і барильце теж), що його почали копіювати та повторювати всі, кому не ліньки, включно з виробниками алкоголю (наприклад, Hennessy та Martell). Так і з'явився міф.



Але звідки ми знаємо, що в тих міфічних барильцях було саме виноградне бренді, а не, скажімо, швейцарський абсент чи ірландське віскі?



Річ у тім, що саме виноградне бренді вважалося медичним засобом на усі випадки, включно з гіпотермією. Це ми зараз знаємо, що якщо у разі переохолодження випити алкоголю, то тільки здасться, що ми зігріваємось (через розширення кровоносних судин), а насправді лише позбудемось симптому, а не зігріємо тіло. В минулому ж навіть в арктичні експедиції брали саме виноградні бренді, бо вважалося, що вони набагато ефективніші за віскі.



Про це на межі XIX і XX століть писав і найвпливовіший британський медичний журнал Lancet (він, до речі, є й досі, залишаючись одним із найвпливовіших): «Спирт, отриманий виключно із зерна, буде менш ефірним (якщо взагалі ефірним), ніж спирт, отриманий із винограду, й апріорі є менш потужним відновлювальним засобом».



Тож маємо у підсумку: а) бренді вважався кращим медичним засобом, як порівняти з іншим міцним алкоголем, б) французькі бренді були найближчими.



Висновок: у барильцях сенбернарів мали бути французькі бренді!