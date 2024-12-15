“Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору

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Наталія Габрух
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Застосунок “Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору. Тепер будь-які сервіси програми працюють із екранними читачами VoiceOver (для iOS) і TalkBack (для Android).

Про це повідомили в КМДА.

Усі доторки інтерфейсу тепер озвучуються, якщо в налаштуваннях телефону активовано екранний читач. Серед елементів, які озвучуються — кнопки, сповіщення, помилки та інформаційні повідомлення.

Це дозволить людям із вадами зору без перешкод:

  • оплачувати комунальні послуги;
  • переглядати графіки відключень від ДТЕК;
  • підписувати петиції та багато іншого.

У КМДА зазначили, що розробники “Київ Цифровий” продовжують працювати над удосконаленням сервісів і враховують відгуки користувачів, щоб зробити застосунок ще кращим.

Фото: Юрій Свиридюк / Суспільне

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Опубліковано: 15 грудня 2024
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