“Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору
Застосунок “Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору. Тепер будь-які сервіси програми працюють із екранними читачами VoiceOver (для iOS) і TalkBack (для Android).
Про це повідомили в КМДА.
Усі доторки інтерфейсу тепер озвучуються, якщо в налаштуваннях телефону активовано екранний читач. Серед елементів, які озвучуються — кнопки, сповіщення, помилки та інформаційні повідомлення.
Це дозволить людям із вадами зору без перешкод:
- оплачувати комунальні послуги;
- переглядати графіки відключень від ДТЕК;
- підписувати петиції та багато іншого.
У КМДА зазначили, що розробники “Київ Цифровий” продовжують працювати над удосконаленням сервісів і враховують відгуки користувачів, щоб зробити застосунок ще кращим.
Фото: Юрій Свиридюк / Суспільне
Опубліковано: 15 грудня 2024