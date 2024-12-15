Київ отримає 85 нових турецьких автобусів у 2025 році

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Наталія Габрух
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У межах проєкту “Міський громадський транспорт України” КП “Київпастранс” уклало угоду на поставку 85 нових автобусів з Туреччини.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Зараз здійснюється оплата авансу, щоб автобуси надійшли у 2025 році.

Також зазначається, що в межах цього проєкту український виробник “Татра-Юг” у 2024 році повністю виконав замовлення на 20 трамваїв для Києва. Оплата останніх двох трамваїв вже проведена, тож транспорт вже працює для мешканців міста.

Загалом у 2024 році у рамках проєкту вдалося залучити транш Європейського інвестиційного банку на суму 17,3 млн євро, що дозволило профінансувати контракти для Києва, Одеси та Сум. Також завершується оформлення ще одного траншу на 16,5 млн євро для закупівель у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Миколаєві.

Фото: Борис Корпусенко

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Опубліковано: 15 грудня 2024
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