В Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень: що зміниться

56
Наталія Габрух
share share

З понеділка, 16 грудня, в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів.

Про це повідомляє ДТЕК.

Нові графіки почнуть діяти з 16 грудня о 01:00 і допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом, пояснюють у ДТЕК.

Що зміниться

  • тепер черги будуть поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень. Перевірити, до якої черги ви відноситесь можна на сайті і у чат-боті;
  • графіки будуть розбиті на 30-хвилинні інтервали;
  • споживачі будуть мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).

Як дізнатися свій графік

  • графік на добу — щовечора оновлюється в чат-боті та на сайті. Там можна побачити, коли у вас “Світло є” (біла зона) і “Світла немає” (темно-сіра зона);
  • прогнозний графік на тиждень — дозволяє наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли може бути відключеним.

Зазначається, що новий підхід — це можливість для “Укренерго” краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

Фото: Getty Images

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 грудня 2024
share share
“Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору “Київ Цифровий” адаптували для людей із порушеннями зору Прямий потяг з Києва до Будапешта відправився у перший рейс: як він курсуватиме Прямий потяг з Києва до Будапешта відправився у перший рейс: як він курсуватиме Київ отримає 85 нових турецьких автобусів у 2025 році Київ отримає 85 нових турецьких автобусів у 2025 році На ВДНГ відкрили “Зимове містечко незламності”: з автономним опаленням та Starlink На ВДНГ відкрили “Зимове містечко незламності”: з автономним опаленням та Starlink
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.