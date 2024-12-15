В Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень: що зміниться

З понеділка, 16 грудня, в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень , які будуть однаковими для всіх регіонів.

Про це повідомляє ДТЕК.

Нові графіки почнуть діяти з 16 грудня о 01:00 і допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом, пояснюють у ДТЕК.

Що зміниться

тепер черги будуть поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень. Перевірити, до якої черги ви відноситесь можна на сайті і у чат-боті ;

і у ; графіки будуть розбиті на 30-хвилинні інтервали;

споживачі будуть мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).

Як дізнатися свій графік

графік на добу — щовечора оновлюється в чат-боті та на сайті. Там можна побачити, коли у вас “Світло є” (біла зона) і “Світла немає” (темно-сіра зона);

прогнозний графік на тиждень — дозволяє наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли може бути відключеним.

Зазначається, що новий підхід — це можливість для “Укренерго” краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

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