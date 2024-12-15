В Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень: що зміниться
З понеділка, 16 грудня, в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів.
Про це повідомляє ДТЕК.
Нові графіки почнуть діяти з 16 грудня о 01:00 і допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом, пояснюють у ДТЕК.
Що зміниться
- тепер черги будуть поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень. Перевірити, до якої черги ви відноситесь можна на сайті і у чат-боті;
- графіки будуть розбиті на 30-хвилинні інтервали;
- споживачі будуть мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).
Як дізнатися свій графік
- графік на добу — щовечора оновлюється в чат-боті та на сайті. Там можна побачити, коли у вас “Світло є” (біла зона) і “Світла немає” (темно-сіра зона);
- прогнозний графік на тиждень — дозволяє наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли може бути відключеним.
Зазначається, що новий підхід — це можливість для “Укренерго” краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.
Фото: Getty Images
Опубліковано: 15 грудня 2024