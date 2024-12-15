Прямий потяг з Києва до Будапешта відправився у перший рейс: як він курсуватиме

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Наталія Габрух
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15 грудня потяг №9/10 Київ — Будапешт “Transcarpathia” вирушив у свій перший рейс.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“На шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найзатребуванішими серед покупців традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року.

Серед плюсів потяга відзначають, що на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей.

В “Укрзалізниці” нагадали, що цей поїзд дасть можливість зручної пересадки на авіарейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст.

Поїзд курсуватиме щодня. Він вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. Відправлення з Будапешта — о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Фото: “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 15 грудня 2024
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