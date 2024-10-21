Український документальний фільм про армійську авіацію “Підйомна сила” увійшов до п’ятірки найкасовіших

Фільм “Підйомна сила”, який розповідає про роботу української армійської авіації, увійшов до п’ятірки найкращих українських документальних фільмів за касовими зборами.

Про це повідомило Командування Сухопутних військ України у соцмережах.

За перший вікенд показів стрічку подивилися понад 10 тисяч людей. У зв'язку з високим інтересом до фільму, покази було продовжено до 23 жовтня.

“Підйомна сила” розповідає про героїчну роботу пілотів, борттехніків та інженерів армійської авіації Сухопутних військ України. Фільм заснований на реальних подіях та включає унікальні кадри повітряних зйомок, а також ексклюзивні інтерв’ю з героями.

Команда Aerotim, яка створила фільм, наголошує, що стрічку повинен побачити кожен українець, адже він розповідає про звичайних людей, які здійснюють надзвичайні речі.

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