На Подолі горів корейський ресторан “Пян-Се”: власник підозрює підпал

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Наталія Габрух
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У Києві на вулиці Нижній Вал горів ресторан корейської кухні “Пян-Се”.

Про пожежу повідомив власник закладу Ілля Богданов у соцмережах.

На його думку, ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців.

За словами Богданова, у ресторані виявили сліди займистої рідини, а камери відеоспостереження зафіксували одночасний різкий спалах.

Ресторан тимчасово закрили, але планують відновити та збирають кошти на ремонт. Донати приймають за посиланням.

Власник Ілля Богданов — колишній офіцер прикордонної служби ФСБ Росії, доброволець АТО на боці Збройних сил України, а нині боєць “Російського добровольчого корпусу” у складі Сил оборони України.

Фото: Ілля Богданов

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Опубліковано: 22 жовтня 2024
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