На Подолі горів корейський ресторан “Пян-Се”: власник підозрює підпал

У Києві на вулиці Нижній Вал горів ресторан корейської кухні “Пян-Се”.

Про пожежу повідомив власник закладу Ілля Богданов у соцмережах.

На його думку, ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців.

За словами Богданова, у ресторані виявили сліди займистої рідини, а камери відеоспостереження зафіксували одночасний різкий спалах.

Ресторан тимчасово закрили, але планують відновити та збирають кошти на ремонт. Донати приймають за посиланням .

Власник Ілля Богданов — колишній офіцер прикордонної служби ФСБ Росії, доброволець АТО на боці Збройних сил України, а нині боєць “Російського добровольчого корпусу” у складі Сил оборони України.

Фото: Ілля Богданов