На Подолі горів корейський ресторан “Пян-Се”: власник підозрює підпал
У Києві на вулиці Нижній Вал горів ресторан корейської кухні “Пян-Се”.
Про пожежу повідомив власник закладу Ілля Богданов у соцмережах.
На його думку, ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців.
За словами Богданова, у ресторані виявили сліди займистої рідини, а камери відеоспостереження зафіксували одночасний різкий спалах.
Ресторан тимчасово закрили, але планують відновити та збирають кошти на ремонт. Донати приймають за посиланням.
Власник Ілля Богданов — колишній офіцер прикордонної служби ФСБ Росії, доброволець АТО на боці Збройних сил України, а нині боєць “Російського добровольчого корпусу” у складі Сил оборони України.
Фото: Ілля Богданов
Опубліковано: 22 жовтня 2024
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