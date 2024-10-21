Від Джима Керрі до Алі Сіддіка: 8 найсмішніших стендапів з 80-х до сьогодні

В похмурий сезон часто не вистачає теплоти й гумору. Тож ми зібрали найсмішніши та найпопулярніші стендапи, які можна знайти в мережі, щоб провести затишний та сповнений гумору вечір.

Також не забудьте про українських стенаперів. За посиланням – 10 стендапів в Україні під час війни.

Едді Мерфі. Без цензури

Рік виходу: 1987

Едді Мерфі став справжнім вибухом у світі стендапу на початку 80-х. Його дебютний концерт «Delirious» (1983) буквально перевернув уявлення про комедію того часу. Завдяки поєднанню сміливого гумору та соціальних тем, Мерфі створив власний стиль, який вплинув на покоління коміків. Саме це шоу стало поштовхом до його кінематографічної кар'єри та залишається популярним серед нових стендап-артистів.

Джим Керрі. Надприродна дія

Рік виходу: 1991

Хоча кар’єра Джима Керрі у стендапі була короткою, вона принесла йому популярність завдяки виступу Unnatural Act, який став прикладом його унікальної фізичної комедії та вражаючих пародій. Саме тут видно виняткові акторські здібності Джима Керрі, де кожен рух і міміка роблять глядачів учасниками його комедійного дійства. Його талант швидко перейшов із клубів на великий екран, зробивши його світовою зіркою.

Ділан Моран. Монстр

Рік виходу: 2004

Відомий своїм саркастичним гумором у “Монстрі” Ділан Моран поєднує іронічні роздуми про життя з неквапливою манерою розповіді, яка стала його візитівкою. Концерт пронизаний меланхолійними жартами та глибокими спостереженнями мрійника, що майстерно переплітає іронію та глибокі роздуми про людське буття. Його імпровізації завжди непередбачувані, а невимушений стиль завоював визнання серед шанувальників інтелектуального гумору.

Рікі Джервейс. Прямо з Англії

Рік виходу: 2008

Рікі Джервейс, відомий також як автор оригінального британського серіалу “Офіс”, презентував свій перший стендап у США в Madison Square Garden.Насичений його характерним саркастичним гумором і сміливими соціальними темами його виступ балансує на межі політичної коректності.​

Бо Бернем. Всередині/Вдома

Рік виходу: 2021

“Всередині” — це особливий комедійний спецвипуск, створений в умовах пандемії COVID-19, де комік самостійно займався всіма аспектами виробництва. Відомий своїм інтелектуальним, часом саркастичним гумором та музичними номерами, Бернем створив інтимний та особистий проєкт, у якому через пісні та скетчі досліджує теми ізоляції, психічного здоров’я і впливу технологій на людське життя.

Тейлор Томлінсон. Поглянь на себе

Рік виходу: 2022

Свій перший сольний стендап Тейлор Томлінсон випустила на Netflix у 26 років. Сміючись з міленіалів, вона підіймає досить важливі в суспільстві теми. У “Поглянь на себе” Тейлор розповідає про свій діагноз, страхи дитинства та заходить на територію самоаналізу через гумор.

Алі Сіддік. Ефект доміно

Рік виходу: 2023

У своєму сольнику комік розповідає правдиві історії свого підліткового віку в Х’юстоні, штат Техас, що призвело його до ув’язнення. Справа в тому, що з 14 років Алі почав торгувати наркотиками, а в 19 опинився за ґратами. Попередній досвід став основою для матеріалу стендапу.

Кріс Рок. Вибіркове обурення

Рік виходу: 2023

Гумор Кріса Рока зазвичай стосується власного досвіду і відпрацьовує він його настільки ретельно, що на сцену виходить з досконалим матеріалом. Це можна помітити і в свіжому стендапі коміка й актора на Netflix, де він жартує про примхи своїх дітей, сім’ю Кардашьян та ляпас від Вілла Сміта на “Оскарі”.