У Києві поки не вмикатимуть опалення у квартирах: чому

У Києві поки не вмикатимуть опалення у квартирах.

Про це пише Телеграф.

Опалення не вмикатимуть через те, що синоптики прогнозують підвищення температури з 22 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в Києві зросте до середньодобових +9°C, тому поки немає потреби вмикати опалення.

Зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура падає нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Хоча протягом останніх днів температура була близькою до цього показника — 5,8–6,7°C, — прогнозоване потепління дало можливість відкласти початок опалювального сезону.

“Зниження температури до мінусових позначок не очікується, лише можливі заморозки на ґрунті. Вже від завтра середньодобова температура може сягати 9 градусів і триматиметься на цьому рівні кілька днів”, — зазначили в Укргідрометцентрі.

Ймовірно, міська влада скористається цим температурним люфтом, щоб відкласти подачу тепла у будинки.

Фото: пресслужба Харківської міськради