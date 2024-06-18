Дивакуваті алкогольні закони США

Усі ви, звісно, чули про чудернацькі закони, що діють у різних куточках США. Наприклад, у Делавері заборонено продавати котячу та собачу шерсть, у Мічигані — автівки в неділю, у штаті Джорджія не можна жити на яхті довше ніж 30 діб поспіль, а в Пенсільванії — брати гроші за ворожіння, чаклунство й інші чари-мари.



А що ж із законами про продаж і вживання алкоголю? Чи є і в цій галузі якісь юридичні дивацтва? Звісно, що є, і дуже багато.



У кожному штаті США діють свої алкогольні закони. Причому в багатьох штатах округам дозволяється ухвалювати власні закони, а іноді не тільки округам, а й містам. Тож, наприклад, у Теннессі, де на рівні штату досі діє заборона на продаж алкоголю, чи у Нешвіллі, ви навіть не запідозрите, що перебуваєте в «сухому штаті» — бо теннессійським округам і містам законодавчо дозволено встановлювати свої правила.



Крім того, від штату до штату відрізняються правила володіння магазинами, яким дозволено торгувати алкоголем. Є штати, в яких продавати трунки дозволено тільки державним магазинам ABC (Alcohol Beverage Control, а не на честь абетки, як ви, мабуть, подумали), є ті, де співіснують приватні магазини з ліцензією на торгівлю алкоголем і державні. І, нарешті, є штати взагалі без державних магазинів ABC.



Звісно, свої особливості є й у барів, кафе, ресторанів, де торгують алкоголем. Розповідати про це можна багато постів поспіль, але ось вам поки що кілька прикладів.



Коннектикут

Ціни на алкоголь у штаті встановлюють не продавці й не власники крамниць, а державні бюрократи. І нижче за встановлену ними ціну продавати не можна. Тому Коннектикут — штат без акцій зі знижками на алкоголь.



Луїзіана

Мініпляшечки aka «мерзавчики» об’ємом 50 мл у Луїзіані заборонені до продажу. Найменші пляшечки, в яких там можна продавати трунки, мають об’єм 100 мл. Але й це вже перемога — їх дозволили лише у 2014 році. Щоб вам було ще смішніше: до 2006 року в ресторанах у штаті Південна Кароліна коктейлі легально можна було продавати виключно в мініпляшечках.

Род-Айленд

У найменшому американському штаті барам законом заборонено приймати «бар-кроулерів», тобто компанії, які водять козу з бару до бару



Вірджинія

Не може бути барів, де не готують їжу, вважають вірджинські законодавці. Тому щоб не загубити ліцензію на торгівлю алкоголем, бар за законами штату має заробляти мінімум 45% на продажі їжі. Навіть є роз’яснення, що одними горішками та чипсами не відбитися — має бути своя кухня, на якій не просто розігрівають, а саме готують частину страв.



А крім того, у Вірджинії заборонені happy hours на алкоголь. Але можна рекламувати акції зі знижкою, які діють протягом усього дня.



Північна Кароліна

У закладах цього штату теж заборонені happy hours на алкоголь (на їжу — дозволені). І ніяких тобі «Купи страву дня — отримай безкоштовний коктейль» чи акцій «Два напої за ціною одного».

Також заборонено продавати гостю бару два напої одночасно: ви не можете замовити собі за раз два коктейлі, дві чарки горілки чи два кухлі пива. Але є одне офіційне виключення: кухоль пива та шот віскі.



Бармену заборонено розливати з пляшки, якщо в ній залишилась менш як 1 унція рідини (~30 мл), а також заборонено переливати залишки в іншу пляшку. Що роблять із цими останніми унціями? Пригощають завсідників закладу!



Іллінойс

Ввезення або транспортування алкоголю в Іллінойс із роздрібного магазину за межами штату вважається злочином 4-го класу. Тобто юридично за ступенем тяжкості дорівнює нападу з обтяжувальними обставинами!



Нью-Джерсі

Кількість ліцензій на продаж алкоголю в Нью-Джерсі обмежена до 1 на 3000 мешканців. У такому густонаселеному штаті це означає, що ліцензії на продаж алкоголю мають дуже високий попит. Ду-у-у-уже високий. Ціна ліцензії для ресторану може доходити до $1 млн на рік. Саме тому багато закладів у Нью-Джерсі не купують ліцензію, а заохочують відвідувачів приносити власний алкоголь — так усім вигідніше. Там це зветься абревіатурою BYOB — Bring Your Own Beverage.



Айдахо



Чули, мабуть, від барменів про «інф’юзи»? Це коли щось (зазвичай, звісно, алкоголь) настоюють на фруктах, травах або спеціях. У штаті Айдахо барам заборонено настоювати міцні напої або витримувати міцні коктейлі в бочках (barrel aged cocktails — ще одна популярна барна фішка). Чому заборонено? Хтозна, але вони ставляться до цього серйозно. У 2013 році силові органи штату Айдахо зробили сенсацію в національній пресі, коли провели рейди різними закладами та конфіскували всі «інф’юзи». Мабуть, почувалися героями часів Сухого закону. Недовго — поки не почитали пресу.



Округ Колумбія

У «Ді Сі», як і в Північній Кароліні, заборонено продавати гостям другу порцію алкогольного напою, доки гість не допив першу. А також продавати пляшки чи глечики алкогольних напоїв (літр сангріти чи маргарити, наприклад) менш ніж на двох осіб. А ще за правилами Управління з контролю за алкогольними напоями штату (те саме ABC) відвідувачам заборонено пересуватися з пляшкою або глечиком по закладу, бо вони (цитуємо) «можуть бути використані як зброя під час сутичок».