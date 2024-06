Теннесійський бурбон

Bib & Tucker — це не прізвища якихось старезних дистилерів чи комерсантів, хоч, впевнені, засновники бренду, славнозвісна родина каліфорнійських виноробів Себастьяні, обираючи назву, розуміли, що всі, окрім, може, деяких англофонів, будуть думати саме так. Bib-and-tucker — це стара англійська ідіома, що означає «одягнений(а) з голочки». Якщо перекласти дослівно — «манишка та шемізетка». Українською це більше схоже на прізвиська кімнатних песиків, скажіть?



Перший реліз бурбону Bib & Tucker з’явився у продажу 2014 року — майже на 18 місяців пізніше, ніж планувалося, через складнощі з виробництвом пляшки. Бо, як завжди, між макетом, зробленим на комп'ютері, і його серійним фізичним втіленням повсякчас виникають якісь перешкоди. І перша партія (batch) із зерна урожаїв 2006 та 2007 років (так було анонсовано ще до того, як почалися проблеми з пляшками), планувалася 8-річною, а вийшла 6-річною. У ботлерів зазвичай все загадково.



Так, ботлерів. Себастьяні не займалися дистиляцією — віскі вони купували в анонімної теннесійської дистилерії. На той час варіантів, хто б у Теннессі міг продати 6–8 річні спирти, було аж три. Спільнота поціновувачів американських віскі одностайно вирішила, що це дистилерія Cascade Hollow, де виробляють George Dickel.



З технологічних подробиць було відомо, що засип містив 70% кукурудзи, 26% жита та 4% солодженого ячменю, що спирти до витримки в бочках пройшли фільтрацію вугіллям з цукрового клену (так званий Lincoln county process) і що бочки, в яких віскі витримувалось, мали ступінь обвуглювання № 1, тобто найменший із можливих. Це все.



Незважаючи на фільтрацію вугіллям, Bib & Tucker назвали бурбоном, а не теннесійським віскі. Можливо тому, що перший час бутилювали його в Кентуккі, а закон Теннессі вимагає, щоб «Теннессі віскі» було від початку й до кінця вироблене в межах штату. І дотепер, коли вже за нових хазяїв бренду Bib & Tucker бутилюють у Теннессі, він залишається бурбоном. Мабуть через те, що це звучить прикольно — «теннесійський бурбон». Не Кентуккі, так би мовити, єдиним.



Отож про нових хазяїв: у 2017 році 3 Badge Beverage Corporation (до 2015 року звалася The Other Guys), тобто родина Себастьяні, продала власні бренди віскі — Bib & Tucker та Masterson’s Rye — французькій компанії The Deutsch Family Wine & Spirits. Більшість із вас знайомі з їхньою продукцією — австралійськими винами Yellow Tail, наприклад. Або віскі Redemption (вони купили його у 2015 році).



Вже за нових власників лінійка Bib & Tucker розширилася — з’явилися 10-річна версія, 12-річна і ось тогоріч — Bib & Tucker Double Char.



Ми привезли поки що тільки «базовий» 6-річний бурбон, хоч, якщо серйозно, 6 років для бурбону — це вже справді по-дорослому.



Мусковадо, банан, яблуко, ваніль, спеції для випічки, бер-нуазет.

Що в ароматі, те й у смаку. Спочатку — спеції для випічки, ваніль, карамель. Все збалансовано, насичено і, так би мовити, культурно. Поступово ваніль виступає на перший план і проявляються ноти яблука, банана і нерафінованого тростинного цукру.

Посмак середньої тривалості. Карамель, ваніль, чорний перець. Виробник на сайті пише про «смажені каштани». Нам, мабуть, не попалися.



Висновок: чесний благородний бурбон із цінником вище середнього, але й з віком вище середнього. Ще й «платину» отримав тогоріч на ASCOT Awards 2023. ASCOT – це абревіатура American Spirits Council of Tasters. Серед виробників американських віскі нагороди цього конкурсу високо котуються.