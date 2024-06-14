Теннесійський бурбон

69
Тімур Дорофеєв
share share

Bib & Tucker — це не прізвища якихось старезних дистилерів чи комерсантів, хоч, впевнені, засновники бренду, славнозвісна родина каліфорнійських виноробів Себастьяні, обираючи назву, розуміли, що всі, окрім, може, деяких англофонів, будуть думати саме так. Bib-and-tucker — це стара англійська ідіома, що означає «одягнений(а) з голочки». Якщо перекласти дослівно — «манишка та шемізетка». Українською це більше схоже на прізвиська кімнатних песиків, скажіть?

Перший реліз бурбону Bib & Tucker з’явився у продажу 2014 року — майже на 18 місяців пізніше, ніж планувалося, через складнощі з виробництвом пляшки. Бо, як завжди, між макетом, зробленим на комп'ютері, і його серійним фізичним втіленням повсякчас виникають якісь перешкоди. І перша партія (batch) із зерна урожаїв 2006 та 2007 років (так було анонсовано ще до того, як почалися проблеми з пляшками), планувалася 8-річною, а вийшла 6-річною. У ботлерів зазвичай все загадково.

Так, ботлерів. Себастьяні не займалися дистиляцією — віскі вони купували в анонімної теннесійської дистилерії. На той час варіантів, хто б у Теннессі міг продати 6–8 річні спирти, було аж три. Спільнота поціновувачів американських віскі одностайно вирішила, що це дистилерія Cascade Hollow, де виробляють George Dickel.

З технологічних подробиць було відомо, що засип містив 70% кукурудзи, 26% жита та 4% солодженого ячменю, що спирти до витримки в бочках пройшли фільтрацію вугіллям з цукрового клену (так званий Lincoln county process) і що бочки, в яких віскі витримувалось, мали ступінь обвуглювання № 1, тобто найменший із можливих. Це все.

Незважаючи на фільтрацію вугіллям, Bib & Tucker назвали бурбоном, а не теннесійським віскі. Можливо тому, що перший час бутилювали його в Кентуккі, а закон Теннессі вимагає, щоб «Теннессі віскі» було від початку й до кінця вироблене в межах штату. І дотепер, коли вже за нових хазяїв бренду Bib & Tucker бутилюють у Теннессі, він залишається бурбоном. Мабуть через те, що це звучить прикольно — «теннесійський бурбон». Не Кентуккі, так би мовити, єдиним.

Отож про нових хазяїв: у 2017 році 3 Badge Beverage Corporation (до 2015 року звалася The Other Guys), тобто родина Себастьяні, продала власні бренди віскі — Bib & Tucker та Masterson’s Rye — французькій компанії The Deutsch Family Wine & Spirits. Більшість із вас знайомі з їхньою продукцією — австралійськими винами Yellow Tail, наприклад. Або віскі Redemption (вони купили його у 2015 році).

Вже за нових власників лінійка Bib & Tucker розширилася — з’явилися 10-річна версія, 12-річна і ось тогоріч — Bib & Tucker Double Char.

Ми привезли поки що тільки «базовий» 6-річний бурбон, хоч, якщо серйозно, 6 років для бурбону — це вже справді по-дорослому.

Мусковадо, банан, яблуко, ваніль, спеції для випічки, бер-нуазет.

Що в ароматі, те й у смаку. Спочатку — спеції для випічки, ваніль, карамель. Все збалансовано, насичено і, так би мовити, культурно. Поступово ваніль виступає на перший план і проявляються ноти яблука, банана і нерафінованого тростинного цукру.

Посмак середньої тривалості. Карамель, ваніль, чорний перець. Виробник на сайті пише про «смажені каштани». Нам, мабуть, не попалися.

Висновок: чесний благородний бурбон із цінником вище середнього, але й з віком вище середнього. Ще й «платину» отримав тогоріч на ASCOT Awards 2023. ASCOT – це абревіатура American Spirits Council of Tasters. Серед виробників американських віскі нагороди цього конкурсу високо котуються.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 червня 2024
Drinksetter
share share
В Україні запровадять справеделивий принцип відключень світла: що це означає В Україні запровадять справеделивий принцип відключень світла: що це означає "Укрпошта" встановила перше контейнерне відділення на Харківщині "Укрпошта" встановила перше контейнерне відділення на Харківщині Стало відомо, коли відкриється ТРЦ Ocean Mall на Либідській Стало відомо, коли відкриється ТРЦ Ocean Mall на Либідській Anna October і ЦУМ створили колекцію одягу, присвячену Києву Anna October і ЦУМ створили колекцію одягу, присвячену Києву
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.