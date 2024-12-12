Будівництво метро на Виноградар триває: на якому етапі роботи – фото

Будівництво метро на Виноградар триває. Компанія Autostrada почала роботи зі спорудження оборотного тупика на кінцевій станції "Проспект Правди".

Роботи тривають цілодобово та одночасно на кількох дільницях. Зокрема, здійснюється армування та бетонування лоткової плити у двоярусному монолітному тунелі між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди". Цей тунель унікальний тим, що поїзди метро рухатимуться на двох рівнях — один над одним.

Також триває розробка котловану для продовження будівництва перегінного тунелю та зведення 42-метрового шахтного стовбура між станціями "Сирець" і "Мостицька". Для цього використовують буросічні палі, які створять замкнутий бетонний контур для захисту конструкцій від ґрунту та води.

До того ж тривають роботи на дільниці оборотного тупика, який стане частиною станції "Проспект Правди". Цей тупик призначений для розвороту та нічного відстою поїздів метро.

Нагадаємо, що будівництво метро на житловий масив Виноградар поновилося на початку листопада.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Вартість будівництва нової гілки метро на Виноградар зросла на 8 млрд грн за шість років.

Розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідомлялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: Autostrada