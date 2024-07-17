Історія гленкерна

Аж дивно, як швидко ми звикаємо до нового. До нових продуктів, нових слів, нових понять тощо. Взяти, наприклад, келих гленкерн. Жоден поціновувач віскі сьогодні не може вважати себе знавцем, якщо в нього вдома немає гленкерна. А краще кілька гленкернів — бо раптом нагрянуть друзі-знавці без своїх келихів. Гленкерни — це вже стандарт дегустаційного посуду не тільки для віскі, а й для всього витриманого алкоголю взагалі. Здається, вони були завжди. Ну, років 100 як мінімум. Насправді ж перший гленкерн з’явився в продажу лише на 6 років раніше першого iPhone і на 3 роки раніше запуску Facebook — тобто в 2001 році.

«Концепт-келих» Glencairn з’явився, звісно, раніше, ще на початку 1980-х, незабаром після того, як Раймонд Девідсон заснував свою компанію Glencairn Crystal. До цього він працював на склодувну фабрику Edinburgh Crystal у відділі корпоративних клієнтів. Підприємство було не надто вправним, тож на нестандартні запити потенційних замовників Девідсону часто доводилося відповідати: «Перепрошуємо, але саме цього ми зробити не можемо». Зрештою йому це набридло, він заснував своє виробництво і почав виготовляти на замовлення дорогий посуд із кришталевого скла. Іноді намагався робити щось поза замовленнями. Так і з’явився келих для віскі, яким, на жаль, Раймонд не зміг нікого зацікавити. Взагалі справи в нього йшли не погано, але й не дуже добре — у Девідсона ще залишався час підробляти музикантом в пабах.

Все змінилося, коли до управління Glencairn Crystal приєднались сини Раймонда, Скотт і Пол. Пол знайшов у батьківських архівах «концепт-келих» і розгорнув бурхливу діяльність. Він зв’язався з виробниками віскі, отримав їх благословення і контакти п’яти майстрів купажу, які погодилися протестувати девідсонівський стакан і дати свої рекомендації. Роберт МакЕлрой від J & B, Девід Стюарт від William Grant & Sons, Роберт Хікс від Allied Distillers, Річард Патерсон від Whyte & Mackay і Джон Ремсі від Edrington Group, п’ять небожителів світу шотландського віскі, висловилися прихильно і дали кілька порад, які Девідсони негайно застосували на практиці. В результаті трохи змінився об’єм келиха і він став трохи «пузатіший»: 11,4 см заввишки, 6,3 см завширшки, об’ємом 6,5 унцій (192 мл). Звичайно, доверху в нього алкоголь не ллють — рекомендована доза становить 45–50 мл.

Решта, як то кажуть, вже історія. У перший же рік продажів гленкерни з’явилися в гостьових центрах шотландських дистилерій і на дегустаціях алкогольних фестивалів. Асоціація шотландського віскі визнала його офіційним посудом своїх дегустацій. І головне – доходи Glencairn Crystal зростають з кожним роком. У 2004 році вони становили трохи більше £850 000, в 2019-му — £11,3 млн. Тепер Раймонд Девідсон може лабати в пабах просто для душі.