Історії назв бурбонів

FOUR ROSES

Згідно з офіційною версією виробника бурбону Four Roses свою назву він отримав за досить романтичних обставин. Засновник дистилерії Пол Джонс-молодший залицявся до дівчини з хорошої сім’ї. Перед щорічним балом в Атланті, де обов’язково були присутні представники кращих родин південних штатів, він відправив їй листа з пропозицією стати його дружиною. Щоб уникнути незручних пояснень (а раптом відмовить?), Пол Джонс-молодший просив у разі її згоди приїхати на бал у сукні, корсет якої буде прикрашений чотирма трояндами.

Як ви вже здогадалися, красуня саме так і вчинила. На честь цієї пам’ятної події щасливий чоловік назвав найдорожче, що у нього було, — бурбон. Але не одразу, а пізніше — в 1888 році.

BUFFALO TRACE

Як відомо кожному ковбою, співакові кантрі і любителю вестернів, американські колоністи, коли вперше перетнули Аппалачі в кінці 1700-х років, слідували за мігруючими стадами бізонів на захід. Цей маршрут увійшов в історію США під назвою «Стежка бізонів» (Buffalo Trace). Дистилерія Buffalo Trace у Франкфорті (Кентуккі) розташована якраз на цій «стежці». За два століття дистилерія змінила кілька вивісок: Old Fire Copper Distillery, George T. Stagg Distillery, а в 1999 році отримала своє нинішнє ім’я — Buffalo Trace. У тому ж році з’явився перший однойменний бурбон.

WILD TURKEY

У 1940 році Томас МакКарті, генеральний менеджер дистилерії братів Ріпі, взяв із собою на полювання в Північну Кароліну бочку бурбону. Полювали вони тоді на диких індичок, товаришами з полювання були дистриб’ютори віскі. Компанія регулярно робила привали і з задоволенням пила з бочки бурбон міцністю 50,5%.

Наступного року учасники полювання вже заздалегідь нагадали МакКарті, щоб він не забув прихопити «індичачий бурбон» (Wild Turkey bourbon). А ще рік потому, в 1942 році, дистилерія братів Ріпі вперше випустила в пляшках Wild Turkey 101.

REBEL YELL

Цей бренд був створений в 1940-х з ініціативи мера Луїсвіллу Чарльза Фарнслі. Оскільки Фарнслі, по-перше, був дуже популярним мером, а, по-друге, його дядько був співвласником дистилерії Stitzel-Weller, проблем з реєстрацією бренду і наявністю бурбону не виникло. Rebel Yell планувався як «бурбон для своїх» — білих чоловіків, нащадків конфедератів, одним з яких був і сам Чарльз Фарнслі. Rebel Yell — так солдати Конфедерації називали свій бойовий клич, з яким йшли в атаку.

Восени 2020 року власник бренду, компанія Luxco, на хвилі зростання популярності руху Black Lives Matter вирішила позбутися асоціацій з конфедератами і прибрала з назви Yell. Нові партії бурбону вже випускають під брендом Rebel («Бунтар»).