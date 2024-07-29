12 фактів про славетний французький аперетив

1. Назва аперитиву вимовляється «Сюз». Є дві версії її походження: згідно з першою – напій названий на честь сестри засновника бренду Фернана Муро, Сюзанни, згідно з другою — на честь річки в швейцарському кантоні Берн, на берегах якої Муро, на початку своєї кар’єри дистилера, збирав коріння тирличу (він же джинджура, він же горчанка).

2. Відправна точка історії Suze — 1885 рік, коли Фернан Муро отримав у спадок занедбану дистилерію в Мезон-Альфорі (передмістя Парижу на південному сході). Щоб уникнути банкрутства, він запропонував партнерство Анрі Порте — синові керуючого банку, в якому обслуговувався Муро.

3. Порте виявився не тільки талановитим менеджером — саме він придумав у 1913 році помаранчеву пляшку Suze впізнаваної форми, яку використовують й досі.

4. На пляшці Suze вказаний рік заснування бренду — 1889. Насправді ж трунок почав називатися Suze тільки в 1898 році, а до того він звався Picotin. Саме як Picotin він брав участь у Всесвітній виставці 1889 року в Парижі й отримав золоту медаль.

5. У Пабло Пікассо є картина «Пляшка Suze» (La Bouteille de Suze). Він створив її в 1912 році.

6. Спочатку Suze мав міцність 32%, після Першої світової війни її зменшили до 20%, після Другої світової — до 15%, а з 2009 року знову підвищили до 20%.

7. Для виробництва Suze використовують два види жовтого тирличу — дикий і культивований. В Альпах дикий тирлич збирають спеціальні збирачі — «жансьонери» за допомогою особливих вил з двома зубами (так звана «виделка диявола»). Ними жансьонери піддягають кореневища тирличу і витягують їх із землі.

8. Потрібно в середньому 20 років, щоб дикий тирлич досяг зрілості. Культивованому тирличу досить 10 років.

9. Зібране коріння подрібнюють, заливають спиртом і залишають мацеруватися на рік. Потім цей настій дистилюють, змішують із секретним настоєм ароматичних трав, додають цукор і бутилюють.

10. Suze виробляють у місті Тюїр на півдні Франції. На тому самому заводі виробляють й інші знамениті французькі трунки — аперитив Byrrh і абсенти Pernod (всі ці бренди належать компанії Pernod Ricard).

11. Найпопулярніший коктейль, де використовується Suze, — White Negroni. Його придумав у 2001 році британський бармен Уейн Коллінз: опинившись у Бордо, він, нібито, не знайшов Campari і солодкого вермуту та замінив їх тим, що було, — Suze і Lillet Blanc.

12. Найчастіше Suze п’ють: 1) охолодженим, в келиху з льодом; 2) з тоніком (в пропорції 1:2 на користь тоніка, плюс часточка лимона і лід); 3) з ігристим (в пропорції 1:4, плюс часточка лимона і лід).