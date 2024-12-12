Змієві вали Київщини під загрозою знищення: городище IX століття руйнують заради будівництва котеджів

Змієві вали Київщини під загрозою знищення. В області почалися будівельні роботи на території "Великого Ходосівського городища". Це одна з найдавніших археологічних пам’яток України, розташована біля села Ходосівка Обухівського району.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Попри те, що городище має статус національної пам’ятки архітектури, на його місці планують звести котеджне містечко. Наразі там риються котловани, руйнується ландшафт, наголосив Кравченко. Роботи проводять без погодження з органами охорони культурної спадщини.

Київська ОДА і Департамент культури і туризму, за його словами, вже неодноразово проводили візуальне обстеження валів та за результатами інформували Офіс генерального прокурора та Міністерство культури. У травні Департамент культури і туризму ОДА додатково звернувся до Київської обласної прокуратури із повідомленням про пошкодження пам'ятки.

Щоб зупинити руйнування історичної пам’ятки, голова ОДА звернувся до прокуратури з вимогою розслідувати справу та притягнути винних до відповідальності.

"Департамент містобудування та архітектури КОДА також направив матеріали стосовно здійснення забудови на території пам'ятки до Державної інспекції архітектури та містобудування України для вжиття заходів в межах наданих повноважень", — поінформував очільник КОДА.

Городище "Велике Ходосівське" – унікальна археологічна пам’ятка, яка датується IX століттям до нашої ери та є однією з найбільших фортифікацій ранньої залізної доби в Україні.

Фото: Офіс Генпрокурора