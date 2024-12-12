“Укрзалізниця” випустила на маршрут 10 вагонів власного виробництва: як вони виглядають

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” випустила на маршрут 10 нових вагонів, виготовлених в Україні у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вагони стали на маршрут №79/80 Дніпро – Львів – Дніпро. Перший рейс із ними вирушив 11 грудня.

Нові купейні вагони вперше обладнали додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць. Також вперше на вагонах такого типу встановили 4-зонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням у 3 зонах вагона, а також порти Type-C для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці.

Також нові вагони матимуть кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки.

Для людей з порушеннями зору передбачено навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій.

Виробництвом вагонів займався Крюківський вагонобудівний завод із залученням понад 160 українських підприємств. Локалізація виробництва склала понад 80%. Вартість одного вагону становить 43–47 млн грн залежно від технічних характеристик.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 12 грудня 2024
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