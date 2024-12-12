На Саперно-Слобідській знову відкрили надземний перехід після трагедії з пішоходом

На Саперно-Слобідській відкрили надземний пішохідний перехід, який раніше закрили через аварійний стан. Рішення ухвалили після ДТП, внаслідок якої загинула жінка, яка перебігала дорогу.

Про це повідомила спільнота "Пасажири Києва".

Київавтодор перекрив міст у середині жовтня через аварійність. Тимчасовий регульований наземний перехід так і не організували. А найближчі пішохідні переходи розташовані на відстані 550 метрів. Через це багато людей намагалися перебігати дорогу з інтенсивним трафіком, ризикуючи життям.

Після аварії 28 листопада та резонансу у ЗМІ аварійний перехід знову відкрили для пішоходів, тимчасово підкріпивши споруду підпірками.

Однак активісти наголошують, що він лишається недоступним для маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками.

Фото: "Пасажири Києва"