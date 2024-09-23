Абетка для бурбонів

Під час нашої подорожі дистилеріями Кентукі ми почули, як дотепно місцеві гіди вчать туристів запам’ятовувати головні ознаки бурбону. Для цього вони використовують англійську абетку. А якщо конкретно, то перші шість літрів. Перепрошуємо, літер.

— 𝒜𝑀𝐸𝑅𝐼𝒞𝒜

Бурбоном може називатися тільки напій, зроблений у США

— 𝐵𝒜𝑅𝑅𝐸𝐿

Бурбон повинен витримуватись у нових бочках з американського дуба, обпалених ізсередини (насправді в законі написано «в контейнерах», але в 99,99% випадків використовують бочки, а не, скажімо, додекаедри)

— 𝒞𝒪𝑅𝒩

Мінімум 51% сировини для бурбону має становити кукурудза

— 𝒟𝐼𝒮𝒯𝐼𝐿𝐿𝐸𝒟

Під час дистиляції міцність спирту не може перевищувати 80% (160 proof)

— 𝐸𝒩𝒯𝐸𝑅 𝒯𝐻𝐸 𝐵𝒜𝑅𝑅𝐸𝐿

У бочку попадають спирти міцністю не більш ніж 62,5% (125 proof)

— 𝐹𝐼𝐿𝐿 𝒯𝐻𝐸 𝐵𝒪𝒯𝒯𝐿𝐸

Бурбон, що заливають у пляшки, має міцність не менш ніж 40% (80 proof)

А от щоб легше запам’ятати різницю між простим бурбоном і «стрейт-бурбоном», а тим більш «ботлд-ін-бонд» бурбоном, «абеткового методу» замало. Знадобиться спеціальна пояснювальна таблиця. Точніше, таблиця та «сто грамів», без яких не розберешся.

Таблиця — тут: https://go.silpo.ua/vrFyN5

Сто грамів — тут: https://go.silpo.ua/lx5KQ3