Без Пушкіна, Крилова і Блока: у Києві перейменували 12 вулиць, скверів і парків
У Києві перейменували 12 вулиці, скверів і парків. Відповідне рішення 12 грудня ухвалили столичні депутати.
Про це повідомляють у КМДА.
Сім об’єктів отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних підставах.
Нові назви вулиць і скверів
У Солом’янському районі:
- вулиця Пржевальського перейменована на вулицю Андрія Норова;
- скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.
У Шевченківському районі:
- вулиця Лермонтовська стала вулицею Володимира Турця.
У Деснянському районі:
- вулиця Ушицька перейменована на вулицю Дмитра Захарчука;
- вулиця Електротехнічна стала вулицею Героїв Енергетиків;
- вулиця Пушкіна отримала нову назву — вулиця Соні Делоне.
У Дарницькому районі:
- вулиця Крилова стала вулицею Наталії Кобринської;
- парк "Таращанець" перейменовано на парк "Кримський".
У Подільському районі:
- скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім'я Сергія Васильчука.
У Святошинському районі:
- вулиця Мельниченка отримала назву вулиця Тараса Бульби-Боровця;
- вулиця Олександра Блока стала вулицею Майка Йогансена.
У Голосіївському районі:
- провулок між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської перейменовано на провулок Любомира Бордуна.
Фото: Укрінформ
Опубліковано: 13 грудня 2024
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