Без Пушкіна, Крилова і Блока: у Києві перейменували 12 вулиць, скверів і парків

У Києві перейменували 12 вулиці, скверів і парків. Відповідне рішення 12 грудня ухвалили столичні депутати.

Про це повідомляють у КМДА.

Сім об’єктів отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, ще п’ять – на загальних підставах.

Нові назви вулиць і скверів

У Солом’янському районі:

вулиця Пржевальського перейменована на вулицю Андрія Норова;

скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

У Шевченківському районі:

вулиця Лермонтовська стала вулицею Володимира Турця.

У Деснянському районі:

вулиця Ушицька перейменована на вулицю Дмитра Захарчука;

вулиця Електротехнічна стала вулицею Героїв Енергетиків;

вулиця Пушкіна отримала нову назву — вулиця Соні Делоне.

У Дарницькому районі:

вулиця Крилова стала вулицею Наталії Кобринської;

парк "Таращанець" перейменовано на парк "Кримський".

У Подільському районі:

скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім'я Сергія Васильчука.

У Святошинському районі:

вулиця Мельниченка отримала назву вулиця Тараса Бульби-Боровця;

вулиця Олександра Блока стала вулицею Майка Йогансена.

У Голосіївському районі:

провулок між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської перейменовано на провулок Любомира Бордуна.

Фото: Укрінформ