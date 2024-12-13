Верховний суд повернув громаді Києва землю біля Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень

Верховний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким зобов’язав повернути громаді Києва земельні ділянки на вулиці Архітектора Городецького, 6А.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Рішення стосується 0,5 га землі, яку у 2009 році Київрада продала приватній компанії для будівництва багатоповерхового підземного паркінгу з адміністративними приміщеннями. Вартість ділянки тоді оцінювалась у понад 37 млн гривень.

Ділянка розташована у зоні регулювання забудови першої категорії та архітектурній охоронній зоні поблизу Майдану Незалежності.

Як з’ясувалося, продана територія охоплювала прибудинкову територію житлових будинків на Городецького, 4 і 6А, а також проїзд до них. До меж ділянки також входили технологічні споруди столичної підземки, що за законом унеможливлює її передачу у приватну власність.

Рішення Київради та договір купівлі-продажу землі було скасовано судами як незаконні. Проте ділянка неодноразово перепродавалася між пов’язаними суб’єктами господарювання і навіть була поділена на три нові ділянки, які згодом перейшли у власність іноземної компанії.

Судова тяганина тривала понад десять років. Лише у 2017 році справа дійшла до Верховного суду. Остаточне рішення залишило чинним ухвалу про повернення землі у власність громади Києва. Це рішення не підлягає оскарженню.

Фото: Київська міська прокуратура