Кримську мечеть на Нивках відновили після ракетної атаки росіян у вересні

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Ірина Маймур
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Кримську мечеть на Нивках відновили після російської атаки у вересні.

Про це повідомила пресслужба Асоціації мусульман України, пише Суспільне.

Йдеться про будівлю ісламського культурного центру Асоціації мусульман України/ДУМ АРК.

Ремонтні роботи тривали кілька місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл Києва. Уламки однієї з ракет пошкодили будівлю ісламського культурного центру на вулиці Щербаківського.

Внаслідок вибуху було вибито 90% вікон, пошкоджено двері, у одному із залів впала стеля. Більше половини приміщень вимагали капітального ремонту.

Фото: пресслужба Асоціації мусульман України

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Опубліковано: 13 грудня 2024
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