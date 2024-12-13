Кримську мечеть на Нивках відновили після ракетної атаки росіян у вересні

Кримську мечеть на Нивках відновили після російської атаки у вересні.

Про це повідомила пресслужба Асоціації мусульман України, пише Суспільне.

Йдеться про будівлю ісламського культурного центру Асоціації мусульман України/ДУМ АРК.

Ремонтні роботи тривали кілька місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл Києва. Уламки однієї з ракет пошкодили будівлю ісламського культурного центру на вулиці Щербаківського.

Внаслідок вибуху було вибито 90% вікон, пошкоджено двері, у одному із залів впала стеля. Більше половини приміщень вимагали капітального ремонту.