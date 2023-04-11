Будівництво ЖК Fresco Sofia у Києві остаточно визнали незаконним

Касаційний адміністративний суд остаточно підтвердив законність рішення Київради п'ятирічної давнини про заборону будівництва ЖК Fresco Sofia на Олеся Гончара, 17-23 і доручила забудовнику демонтувати кілька поверхів.

Про це стало відомо з постанови суду.

Будівництво ЖК Fresco Sofia ТОВ “ІБГ” розпочало у 2008 році. Проти побудови ЖК виступала громада міста та міжнародні організації, які опікуються збереженням історичного і культурного надбання. Адже з 2005 року вулиця Олеся Гончара входить до буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра”.

Відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, гранично допустима висота нових будинків та надбудов на цій території не повинна перевищувати 12-25 м, тоді як забудовники ЖК Fresco Sofia планували звести комплекс у півтора раза вищий.

Після кількарічної боротьбі у суді 17 серпня 2020 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у конфлікті навколо забудови “поставлено крапку”. Забудовник пообіцяв прибрати зайві поверхи, щоб висота будівлі не перевищувала 27 м.