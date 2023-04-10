Суд повернув землі університету Карпенка-Карого, де планували звести офіси та ЖК

776
Марія Іващук
share share

Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу проти відчуження земельної ділянки та державного нерухомого майна університету імені Карпенка-Карого.

Йдеться про земельну ділянку, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв за адресою вул. Євгена Коновальця, 18.

“Так, договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним”, – йдеться у повідолменні.

Нагадаємо, що у 2004 році Укркінохроніка та ПАТ «Зодча Діадема» уклали договір про інвестування у реконструкцію студії з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництво житлового комплексу. Забудовник зобов'язався погасити заборгованість кіностудії та провести її ремонт, а натомість отримав право збудувати на території студії ЖК.

Однак МКІП і прокуратура звернулася до суду, щоб визнати договір недійсним.

Читайте також: У багатоповерхівці на Караваєвих дачах, яку мали знести, продають квартири

Опубліковано: 10 квітня 2023
share share
Українське кіно на Netflix: 8 найцікавіших фільмів Українське кіно на Netflix: 8 найцікавіших фільмів На Подолі відкрили арт-простір «Інформатика» з кавою та десертами На Подолі відкрили арт-простір «Інформатика» з кавою та десертами В Ужгороді хочуть перебудувати кінотеатр 30-х років під торговельний центр В Ужгороді хочуть перебудувати кінотеатр 30-х років під торговельний центр «ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві «ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну У Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.