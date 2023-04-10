Суд повернув землі університету Карпенка-Карого, де планували звести офіси та ЖК

Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу проти відчуження земельної ділянки та державного нерухомого майна університету імені Карпенка-Карого.

Йдеться про земельну ділянку, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв за адресою вул. Євгена Коновальця, 18.

“Так, договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним”, – йдеться у повідолменні.

Нагадаємо, що у 2004 році Укркінохроніка та ПАТ «Зодча Діадема» уклали договір про інвестування у реконструкцію студії з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництво житлового комплексу. Забудовник зобов'язався погасити заборгованість кіностудії та провести її ремонт, а натомість отримав право збудувати на території студії ЖК.

Однак МКІП і прокуратура звернулася до суду, щоб визнати договір недійсним.