Дніпро, Львів і Мукачево очолили рейтинг «прозорих» міст в умовах війни: що це означає

Антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine визначила «прозорими» щодо роботи міськрад Дніпро, Львів і Мукачево. Київ та ще 9 міст — серед «частково прозорих».

Про це йдеться в дослідженні роботи міських рад під час війни.

Цього року організація аналізувала тільки 70 міст зі 100 за оновленими критеріями. Замість балів і місць команда Transparency International Ukraine надавала місту певний статус («прозоре», «частково прозоре» та «непрозоре») й оцінювала рівень виконання індикаторів.

За результатами дослідження «прозорими» стали Дніпро, Львів і Мукачево. «Частково прозорими» визначили Вінницю, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород та Чернівці.

Команда Transparency International Ukraine зазначає, що з початком вторгнення рф доступ до публічної інформації прогнозовано призупиняли. Міста закривали офіційні портали чи обмежували доступ до його розділів або сторінок.

У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5 %. Водночас вимоги українського законодавства — на 47,8 %. Тобто українські міста не виконали більше половини обов’язкових законодавчих вимог.

Transparency International Ukraine оприлюднили рекомендації, щоби підсилити спроможність міст і забезпечити прозорість та ефективність місцевої влади:

1. Створювати та оновлювати сервіси, що найбільше сприяють адаптації населення до викликів війни:

оприлюднювати перелік житлових приміщень, що перебувають у власності громад;

створювати сервіси й інформаційні сторінки для внутрішньо переміщених осіб;

створювати електронні сервіси для постановки на квартирний облік;

впроваджувати сервіси для онлайн-запису на отримання соціальних послуг;

оприлюднювати переліки укриттів у зручному форматі (карта) та своєчасно їх оновлювати.

2. Забезпечити максимально прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги.

3. Відновлювати роботу місцевих порталів відкритих даних і геопорталів, публікувати відкриті дані.

4. Забезпечити доступ і участь жителів до формування управлінських рішень.

Раніше ми писали, що п'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності .

Фото: Transparency International Ukraine, Марина Григоренко/УНІАН