Гобелен з Байо вперше за тисячу років покажуть у Великій Британії

Старовинний гобелен із Байо вперше за майже тисячу років експонуватимуть за межами Франції.

Середньовічна вишивка буде виставлена у Британському музеї з вересня 2026 до липня 2027 року, пише Euronews.

Фото: Bayeux Museum

“Гобелен з Байо — один із найвідоміших витворів мистецтва, коли-небудь створених на Британських островах, — зазначила міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді. — Я рада, що ми зможемо знову побачити його у Великій Британії. Ця передача — символ нашої спільної історії з Францією, відносин, які формувалися століттями і продовжують жити”.

70-метровий гобелен детально зображує завоювання Англії норманами у 1066 році. Його сюжет починається з того, як Гарольд Годвінсон присягає на вірність Вільгельму, але зрештою сам стає королем, що призводить до кривавого протистояння.

Історики вважають, що його замовив єпископ Одо, зведений брат Вільгельма Завойовника. У різні часи гобелен експонували у кількох містах Франції, зокрема в музеї міста Байо в Нормандії, де він зберігався останнім часом.

У відповідь Британський музей передасть до Нормандії артефакти з некрополя Саттон Гу, зокрема речі з корабельного поховання VII століття, які стали основою фільму “Розкопки” з Рейфом Файнсом і Кері Малліґан у головних ролях.

Також до Франції тимчасово передадуть середньовічні шахові фігури з Льюїса, вирізьблені з іклів моржа та зубів китів. Їх датують XII століттям і вважають однією з найбільш загадкових археологічних знахідок Шотландії.