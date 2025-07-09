У Шанхаї відкрили найбільший Legoland у світі

308
Ірина Маймур
share share

У Шанхаї відкрили перший у Китаї LEGOLAND Resort — на момент запуску це найбільший парк мережі у світі. Його площа охоплює 318 тисяч м², пише designboom.

Простір об’єднує вісім тематичних зон, понад 75 атракціонів, шоу й інтерактивних розваг, щоденні виступи та тисячі моделей, зібраних із більш ніж 85 мільйонів деталей LEGO.

Одна з ключових локацій LEGOLAND Resort — водна зона в стилі традиційних китайських міст. Відвідувачі можуть проплисти на човні повз LEGO-версії старовинних поселень і сучасного Шанхаю. Усі моделі зменшені у 25 разів і створені виключно з конструктора.

Також там проходить шоу LEGO Monkie Kid з фігуркою Dada — вона вважається найбільшою LEGO-мініфігуркою у світі. До того ж спеціально для шанхайського парку створили дві унікальні зони: Brick Street і Bricktopia.

На території працюють шість ресторанів, десятки фудкорнерів і магазинів, оформлених у стилі LEGO. Їжу подають у тематичному посуді, а серед десертів — морозиво у формі цеглинки.

Тут також розмістили The BIG Shop — найбільший LEGO-магазин в Азії. У ньому можна придбати як класичні набори, так і лімітовані серії, доступні лише в Китаї.

Для охочих залишитися довше поруч із парком працює готель LEGOLAND.

Курорт став результатом багаторічної співпраці між LEGO Group, Merlin Entertainments і місцевою владою. Його відкриття також дало старт 36-му Шанхайському туристичному фестивалю, який триватиме до 31 серпня 2025 року.

Фото: Merlin Entertainments

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 липня 2025
share share
Гобелен з Байо вперше за тисячу років покажуть у Великій Британії Гобелен з Байо вперше за тисячу років покажуть у Великій Британії Скульптор Володимир Небоженко: "Сім років я працював над пам’ятником — і ні копійки мені не заплатили" Скульптор Володимир Небоженко: "Сім років я працював над пам’ятником — і ні копійки мені не заплатили" У Києві запустили перші прокатні електромопеди У Києві запустили перші прокатні електромопеди Mattel випустила інклюзивну Barbie з діабетом 1-го типу Mattel випустила інклюзивну Barbie з діабетом 1-го типу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.