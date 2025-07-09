У Києві запустили перші прокатні електромопеди

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Ірина Маймур
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У Києві запрацював новий сервіс оренди електромопедів, повідомляє ГО "Пасажири Києва".

У пілотному режимі компанія "Зелектра" вивела на центральні вулиці міста 50 електромопедів. Надалі їхню кількість планують збільшити.

Максимальна швидкість мопедів — 45 км/год. Стартова вартість поїздки — 65 гривень, далі — 6,5 гривень за хвилину. Згодом тариф переглянуть.

Аби скористатися транспортом, потрібно завантажити застосунок "Зелектра", підтвердити вік (від 18 років) і завантажити будь-які водійські права. Категорії А або А1 не обов’язкові. На мопеді можуть їхати максимум дві особи. У багажнику є два захисні шоломи.

Байки припарковані на тротуарах, тому існує ризик, що ними будуть їздити пішохідною зоною, застерігають "Пасажири Києва”. Активісти наголошують, що Києву потрібні окремі паркомісця для прокатного транспорту — мопедів, самокатів і велосипедів.

Фото: Костянтин Усов / КМДА

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Опубліковано: 09 липня 2025
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