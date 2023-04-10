П'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності

На сайті бази даних Numbeo провели опитування на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших європейських міст.

До сотні найнебезпечніших потрапило п’ять українських міст. Це Одеса (22 місце), Дніпро (26 місце), Харків (37 місце), Київ (51 місце) та Львів (74 місце).

До опитування залучили близько 100 тисяч осіб.

Найнебезпечніший у рейтинзі – англійський Бредфорд. У трійці також – французький Марсель та італійська Катанія, що опинилася на третьому місці.

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