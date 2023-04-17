Київська кільцева електричка запускає додаткові пізні рейси з Дарниці до Святошина

Столична кільцева електричка в експериментальному режимі запускає додаткові пізні рейси. Про це повідомляють у Kyiv City Express.

З 18 квітня два останні поїзди з Дарниці щодня виконуватимуть додатковий рейс на Святошин — 7349 та 7449.

Таким чином найпізніші відправлення електрички будуть о 22:42 з Дарниці в напрямку Видубичів. Прибуття до Святошина — о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець — о 22:35 із прибуттям о 23:20.

Яким буде розклад у будні



Яким буде розклад у вихідні дні







Оновлений розклад з'явиться в чат-боті та на станціях завтра, коли запустять додаткові рейси.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» завершила капітальний ремонт мосту через річку Ірпінь.

Фото: Kyiv City Express, Укрзалізниця