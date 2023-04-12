«Укрзалізниця» завершила капітальний ремонт мосту через річку Ірпінь

«Укрзалізниця» повідомила про завершення капітального ремонту залізничного мосту через річку Ірпінь, рух поїздів через міст відкрито двома коліями.

Це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва.

Фото ілюстративне

«Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку», – додають в УЗ.

Залізничний міст через річку Ірпінь в однойменному місті Київської області було зруйновано 21 березня 2022 року. В перші дні повномасштабного вторгнення залізничникам вдалося евакуювати з Ірпеня до Києва близько 4,5 тисяч мешканців, переважно жінок і дітей. Після цього колію було пошкоджено обстрілами, декілька порожніх пасажирських вагонів, що їхали за ірпінськими біженцями, зійшли з рейок.

Читайте також: В Ірпені відновив роботу ресторан Mushlya, що постраждав від окупантів

Фото: із відкритих джерел