«Укрзалізниця» завершила капітальний ремонт мосту через річку Ірпінь

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Марія Іващук
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«Укрзалізниця» повідомила про завершення капітального ремонту залізничного мосту через річку Ірпінь, рух поїздів через міст відкрито двома коліями.

Це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва.

Фото ілюстративне

«Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку», – додають в УЗ.

Залізничний міст через річку Ірпінь в однойменному місті Київської області було зруйновано 21 березня 2022 року. В перші дні повномасштабного вторгнення залізничникам вдалося евакуювати з Ірпеня до Києва близько 4,5 тисяч мешканців, переважно жінок і дітей. Після цього колію було пошкоджено обстрілами, декілька порожніх пасажирських вагонів, що їхали за ірпінськими біженцями, зійшли з рейок.

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Фото: із відкритих джерел

Опубліковано: 12 квітня 2023
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