З 28 квітня в Україні поновлять роботу комплекси автофіксації правопорушень

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Марія Іващук
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На українських дорогах з 28 квітня розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Всі комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.

У Києві такі комплекси запускаються за адресами:

  • просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

Нагадаємо, що комплекси автоматичної фіксації правопорушень перестали працювати після повномасштабного вторгнення рф.

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Фото: Цензор. Нет

Опубліковано: 27 квітня 2023
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