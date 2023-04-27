З 28 квітня в Україні поновлять роботу комплекси автофіксації правопорушень

На українських дорогах з 28 квітня розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
Всі комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.
У Києві такі комплекси запускаються за адресами:
Нагадаємо, що комплекси автоматичної фіксації правопорушень перестали працювати після повномасштабного вторгнення рф.
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Фото: Цензор. Нет