У Києві облаштовують нові кільцеві розв’язки на перехрестях: де саме

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Ірина Маймур
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У більшості районів Києва стартувало облаштування кільцевих розв’язок на перехрестях.

Про це повідомляють у КМДА.

За інформацією «Київавтодор», роботи тривають на перехресті вулиць Бекешкіної й Вільде. Там уже облаштували центральний острівець та острівець безпеки. Закінчити всі роботи на перехресті планують 25 квітня.

Завершують облаштування кільцевої розв’язки на перетині вулиць Жаботинського, Корчака та Меїр. На цьому перехресті необхідно тільки нанести нову дорожню розмітку й озеленити клумби.

У Дарницькому районі кільцева розв’язка буде на Т-подібному перехресті вулиць Чавдар і Гмирі. Роботи з облаштування дорожньої клумби мають завершити до 5 травня.

Загалом у 2023 році в столиці планують облаштувати біля 40 нових кільцевих розв’язок.

Раніше ми писали, що у Львові завершили викуп ділянок, вздовж яких пролягатиме Північна об’їзна дорога.

Фото: КМДА

Опубліковано: 18 квітня 2023
дороги Київавтодор
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