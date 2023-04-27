Біля “Житомирської” встановили МАФи, які затуляють прохід до метро

На Берестейському проспекті біля метро “Житомирська” встановили торговельні МАФи впритул до входу у перехід, що веде до підземки. На це звернув увагу голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

“Ще такої наглості я не бачив, всі норми і правила ДБН порушені, однак кажуть ці кіоски встановлені згідно документів. Цікаво хто їм видав ці документи?”, – питає Кривошея у дописі.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, згідно з яким МАФи біля станцій метрополітену , що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, мають бути перенесені на інші локації.

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Фото: Геннадій Кривошея