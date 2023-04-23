У Києві можуть побудувати ще одну станцію метро

У КМДА розглядають можливість продовження «червоної» лінії метро та запуск нового автобусного маршруту зі станції метро «Лісова» до Биківні.

Про це під час обговорення відведення землі під військове кладовище заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, в межах створення Національного військового меморіального кладовища розглядається питання покращення транспортного сполучення з Биківнею.

«Проговорюється окремий маршрут автобуса. Завдання ставиться більше – проговорюється подовження лінії метрополітену, але це за умови наявних фінансувань. Поки що ми говоримо про те, що від станції метро »Лісова«, де буде приведена до ладу певна інфраструктура, буде рухатись шатл, спеціально під цей об’єкт», – повідомив Пантелеєв.

Раніше ми писали , що Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Там планується розмістити меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

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