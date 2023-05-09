Голос вулиць: 8 нових патріотичних муралів Києва, що з'явились цьогоріч

З початку повномасштабної війни у Києві з’явилось безліч патріотичних муралів, які присвячують незламності духу українських героїв, "азовцям" та жінкам-військовим. Ми зібрали добірку міських стінописів, які з’явились у 2023 році.

Портрет Шевченка від C215

Паризький вуличний художник Крістіан Ґуемі більше відомий як C215, під час поїздки Україною створив серію муралів у Бучі , Гостомелі та Києві на зруйнованих будівлях. Одна з робіт була присвячена Тарасу Шевченку, який зображений на тлі міського пейзажу.

Мурал пам’яті бійців “Азову” у Солом‘янському районі

У Солом‘янському районі створили мурал, присвячений пам'яті бійців "Азову", полеглих за роки війни проти російських окупантів.

Малюнок створено за мотивами перфомансу фанатів загребського "Динамо", котрі підняли написи з іменами загиблих на війні киян, на дербі проти "Хайдука" наприкінці лютого 2023 року.

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Великий напис зверху малюнку Borodach Division є назвою групи всередині Азовського руху, яка утворилася в 2014 році і включала в себе представників фанатських рухів.

Де: Протасів Яр

Мурал усім загиблим на війні

На одній з адміністративних будівель Верховної Ради України у квітні 2023 року французький художник Крістіан Ґуемі (C215) створив ще один мурал. Він присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів: «Слава Україні».

Де: будівля Верховної Ради

Мурал "Артемсіль" в Ірпені

В Ірпені на вулиці Шевченка у травні відкрили мурал "Бахмут, з тобою Ірпінь!", на якому зображена пачка солі “Артемсіль”.

Автор муралу — художник Іван Шульгін. Він пояснює, що малюнок створений саме в Ірпені, адже це місто стало форпостом, яке прийняло на себе перший важкий удар під час вторгнення. Так само страждає і Бахмут. “Обидва міста стали побратимами у важкій долі”, – зазначає він.

Де: Ірпінь, вул. Шевченка, 7Г

Мурал на кінотеатрі “Екран”

Біля метро “Житомирська” на фасаді кінотеатру “Екран” створили мурал під назвою «Покрова Пресвятої Богородиці». Авторка проєкту – київська фотохудожниця Євгенія Фулен. Вона пояснює, що вирішила створити мурал саме на цьому місці, адже тут велика транспортна розв’язка, звідки військові їдуть на фронт, або повертаються додому.

На стінописі зображена дівчина з крилами янгола, якими закриває українських захисників. Водночас у небі летять чорні лелеки. Також на малюнку є легендарна фраза Степана Бандери: «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!».

Де: кінотеатр “Екран”, проспект Перемоги, 117

Мурал вдячності військовим на Подолі

Художники Paint Hunters створили мурал на фасаді будинку на Подолі, що символізує незламність і самовідданість українців. Його висота — понад 15 метрів. Так майстри хотіли висловити вдячність всім військовим, які захищають нашу країну,

“Ця картина — один з проявів цієї вдячності, який і через роки нагадуватиме про тих, завдяки чиїй хоробрості та відданості ми зберегли незалежність та здобули перемогу», — розповідає художник Дмитро Касянюк з Paint Hunters.

Де: вул. Ігорівська, 16

Мурал на підтримку захисників “Азовсталі”

На Подолі у березні створили мурал на підтримку захисників “Азовсталі” на стінах закладу Mad Heads Coffee Roasters. На ньому зобразили скуті кайданками руки і напис англійською, який у перекладі означає: “Боріться за них так, як вони боролися за нас”.

Де: вул. Кирилівська, 69

Мурал, присвячений операторам дронів

Наприкінці квітня на стінах ліцею “Лідер”, що у Печерському районі, з’явився мурал, присвячений українським захисникам. На стінописі зображена жінка-військова, яка керує дроном.

Де: вул. Лейпцизька, 11А