В центрі Ірпеня створюють мурал, присвячений Бахмуту і Соледару

На одній із будівель по вулиці Шевченка в центрі Ірпеня створюють новий мурал «Артемсіль».

Про це повідомляє Ukrinform.TV.

Автор муралу — художник Іван Шульгін.

«Чому саме Ірпінь? Ми провели такі паралелі… Ірпінь став форпостом, який прийняв на себе перший важкий удар під час вторгнення. Так само страждає і Бахмут, і сіль уособлює це місце. Обидва міста стали побратимами у важкій долі», — пояснив Шульгін.

Якщо дозволить погода, мурал завершать за тиждень. Біля нього також зроблять напис «Бахмут, Ірпінь із вами».

Раніше ми писали, що вуличний художник із Франції створив графіті в Ірпені, Гостомелі й Бородянці.

Фото: скриншот відео Ukrinform.TV