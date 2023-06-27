У Львові облаштували новий громадський простір на вулиці Галицькій

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Марія Іващук
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У Львові на вулиці Галицькій облаштували новий інклюзивний простір, повідомляє “Зручне місто”.

“В нас був просто кавалок неіснуючої проїзної частини дороги, а тепер маємо пляц з гарним покриттям та деревами, де можна доставити лавочки і відпочивати”, – йдеться у повідомленні.

Простір з вулиці Галицької до площі Галицької облаштували під потреби маломобільних людей. Покриття з колотого каменю з нерівною поверхнею замінили на гранітну плитку.

Велостійки замінили на нові, міцніші, ними відгородили простір від парковки на Валовій. Кількість стійок зросла з шести до восьми штук.

Оплатив роботу приватний бізнес, бюджетних коштів на це не витрачали.

Такий вигляд мала вулиця до ремонту

Раніше ми писали, що у Львові навчають містян реставрувати історичний стінопис у підʼїзді.

Опубліковано: 27 червня 2023
Львів
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