У Львові облаштували новий громадський простір на вулиці Галицькій

У Львові на вулиці Галицькій облаштували новий інклюзивний простір, повідомляє “Зручне місто”.

“В нас був просто кавалок неіснуючої проїзної частини дороги, а тепер маємо пляц з гарним покриттям та деревами, де можна доставити лавочки і відпочивати”, – йдеться у повідомленні.

Простір з вулиці Галицької до площі Галицької облаштували під потреби маломобільних людей. Покриття з колотого каменю з нерівною поверхнею замінили на гранітну плитку.

Велостійки замінили на нові, міцніші, ними відгородили простір від парковки на Валовій. Кількість стійок зросла з шести до восьми штук.

Оплатив роботу приватний бізнес, бюджетних коштів на це не витрачали.

Такий вигляд мала вулиця до ремонту

Раніше ми писали, що у Львові навчають містян реставрувати історичний стінопис у підʼїзді.