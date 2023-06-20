У Львові навчають містян реставрувати історичний стінопис у підʼїзді

У Львові проводять шестиденний майстер-клас із реставрації історичного стінопису в підʼїзді.

Про це повідомили активісти проєкту «Бюро спадщини».

Організатори заходу — «Бюро спадщини» й реставраційна майстерня «Гарда» — запрошують доєднуватися до навчання всіх охочих.

Під керівництвом реставраторки зі стінописів учасники відкриватимуть історичну поліхромію під’їзду будинку на вулиці Івана Рутковича, 12. На майстер-класі їх навчать правильно підходити до реставрації, розповідатимуть, які етапи можуть самостійно виконувати мешканці, а коли треба кликати майстрів.

За допомогою цього майстер-класу організатори хочуть на прикладі одного будинку показати комплексний підхід до реставрації під’їздів в історичній частині міста, і пояснити, чим відрізняється класичний ремонт від реставрації.

Майстер-клас триватиме один тиждень, а реставраційні роботи в під’їзді — до кінця року. Їх самостійно фінансують мешканці будинку.

Реставратори працюватимуть на локації щодня до 24 червня із 14:00 до 17:00.

Фото: «Бюро спадщини»