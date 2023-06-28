Роботу українізують: У ДСНС прокоментували знищення мозаїки з вогнеборцями на ВДНГ

У ДСНС розповіли, чому будівельники зруйнували мозаїку з пожежниками на ВДНГ у будівлі №26 (колишній Павільйон протипожежного захисту). Панно мають оновити та “українізувати”.
Про це йдеться у коментарі ДСНС під дописом ініціативи Ukrainian Modernism.
«Ми гарантуємо відображення роботи наших Героїв без зброї у сучасному, символічному та українізованому панно. Після закінчення ремонтних робіт, оновлена робота, символізуватиме неоціненну працю наших рятувальників під час війни та частково відображатиме попередню композицію», – йдеться у повідомленні.
На допис відреагувала депутатка Київради Ксенія Семенова, яка зазначила, що ДСНС визначає, що є українським, а що ні.
Генеральний директор ВДНГ Євгеній Мушкін також відреагував на знищення мозаїки.
“Ми пишалися тим, що пожежники (яким з 1991 року належить ця будівля) його бережуть...
Сьогодні ми дізналися, що будівельники, які на замовлення ДСНС роблять реконструкцію цієї будівлі, зруйнували це панно…”
Мушкін ініціював обговорення з командою ВДНГ щодо запобігання руйнації культурної спадщини, що є майном державним, комунальним чи приватним. Він також просить долучатись експертів до обговорення.
Нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що в одному з павільйонів ВДНГ знищили мозаїку, яка оспівувала героїзм пожежників.