Роботу українізують: У ДСНС прокоментували знищення мозаїки з вогнеборцями на ВДНГ

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Марія Іващук
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У ДСНС розповіли, чому будівельники зруйнували мозаїку з пожежниками на ВДНГ у будівлі №26 (колишній Павільйон протипожежного захисту). Панно мають оновити та “українізувати”.

Про це йдеться у коментарі ДСНС під дописом ініціативи Ukrainian Modernism.

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«Ми гарантуємо відображення роботи наших Героїв без зброї у сучасному, символічному та українізованому панно. Після закінчення ремонтних робіт, оновлена робота, символізуватиме неоціненну працю наших рятувальників під час війни та частково відображатиме попередню композицію», – йдеться у повідомленні.

На допис відреагувала депутатка Київради Ксенія Семенова, яка зазначила, що ДСНС визначає, що є українським, а що ні.

Генеральний директор ВДНГ Євгеній Мушкін також відреагував на знищення мозаїки.

“Ми пишалися тим, що пожежники (яким з 1991 року належить ця будівля) його бережуть...

Сьогодні ми дізналися, що будівельники, які на замовлення ДСНС роблять реконструкцію цієї будівлі, зруйнували це панно…”

Мушкін ініціював обговорення з командою ВДНГ щодо запобігання руйнації культурної спадщини, що є майном державним, комунальним чи приватним. Він також просить долучатись експертів до обговорення.

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що в одному з павільйонів ВДНГ знищили мозаїку, яка оспівувала героїзм пожежників.

Опубліковано: 28 червня 2023
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