На ВДНГ знищили мозаїку в павільйоні пожежної частини

У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку. Про це повідомив Дмитро Соловйов на сторінці Ukrainian Modernism.

Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших.

“Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття”, – зазначає Соловйов.

Також Соловйов зазначив, що вже декілька років вимагає у Мінкульта взяти на облік всі монументальні твори країни.