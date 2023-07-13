Олександрівську лікарню хочуть реконструювати і побудувати там паркінг

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Марія Іващук
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У Києві за кошти інвесторів хочуть провести реконструкцію будівель Олександрівської клінічної лікарні з будівництвом паркінгу.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на засіданні постійно діючої комісії з залучення інвесторів до фінансування, реконструкції та реставрації об’єктів міської інфраструктури.

Він повідомляє, що комісія прийняла рішення про оголошення кількох конкурсів із залучення інвесторів. Йдеться про будівництво закладів дошкільної освіти в Шевченківському і Солом’янському районах, облаштування зон відпочинку у Святошинському та Дніпровському районах. А також про конкурс із залучення інвестора до реконструкції будівель Олександрівської клінічної лікарні з будівництвом паркінгу.

Нагадаємо, що, відповідно до Генерального плану Києва, територія Олександрівської клінічної лікарні, що на вулиці Шовковичній, 39/1, належить до Центрального історичного ареалу. Її будівлі та споруди належать до комунальної власності територіальної громади Києва. Про реконструкцію КМДА повідомляла ще у лютому 2022 року. Проте через вторгнення проведення інвестиційного конкурсу відклали. Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій передбачається реалізація інвестиційного проєкту, становить 0,5 га.

Також нещодавно стало відомо, що поряд із Олександрівською клінічною лікарнею планують розпочати будівництво 36-поверхового комплексу Egoist Residence, що включатиме житлові і офісні приміщення.

Фото: Київ від минулого до майбутнього

Опубліковано: 13 липня 2023
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