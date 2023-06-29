Біля “Кловської” відновлять будівництво 36-поверхівки впритул до Олександрівської лікарні

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Марія Іващук
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На Мечникова 7-б біля станції метро «Кловська» незабаром розпочнеться будівництво 36-поверхівки із житлових та офісних приміщень. Про це повідомляє активіст Володимир Бондаренко.

Візуалізація ЖК Egoist Residence

Раніше стало відомо, що 6 червня ДІАМ надала дозвіл на будівництво ЖК Egoist Residence на вул. Мечникова, 7б у Печерському районі. Замовник – ТОВ "Будінформ".

Як зазначає портал “Нерухомі” реєстр не містить опублікованого додатка до експертного звіту, що унеможливлює встановлення будь-яких характеристик та показників ЖК, в умовах коли особливу увагу заслуговує висотність будівлі в зоні охоронюваного ландшафту.

Також протягом 2020-2023 років на порталі ЄДЕСББ було щонайменше сім відмов стосовно вказаного об'єкту, що стосувались, зокрема, висоти об'єкта, остання з них була видана у травні 2023 року.

Дозвіл на ЖК Egoist Residence був скасований в судовому порядку ще в грудні 2019 року. Проте, в травні 2023 року замовник будівництва в касаційному порядку скасував рішення першої та другої інстанції.

Наразі вихідними даними для проєктування і надання дозволу стали містобудівні умови, видані 2010 року. Проте ця ділянка входить до центральної планувальної зони із обмеженням висоти будівництва у 27 м, і центрального історичного ареалу міста.

Опубліковано: 29 червня 2023
будівництво
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