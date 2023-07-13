Київ виділить на безпеку й оборону міста понад 1,1 млрд гривень

Цьогоріч Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд. гривень, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Йдеться про допомогу військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції.

Із цих коштів вже профінансували майже 350 млн гривень.

Минулоріч на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив з бюджету міста майже 850 млн гривень. Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт, йдеться у повідомленні мера.