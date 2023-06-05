Вартість будівництва розв'язки на Оболоні зросла до 2 млрд гривень – «Пасажири Києва»

Вартість будівництва транспортної розв’язки на Оболоні вже зросла до 2 млрд гривень.

Про це пишуть Пасажири Києва.

Громадська ініціатива знайшли документацію, яка показує, що кошторисна вартість розв’язки складає майже 2 млрд грн, а не 1,3 млрд грн, як очікувалось раніше.

"Ціна проєкту починає збільшуватись, ще навіть без початку активного будівництва"

У травні «Киїавтодор» провів тендер на будівництво багаторівневої розв’язки на перетині вул. Богатирської і Полярної. Вартість робіт була оцінена у 1,315 млрд. грн., а в результаті тендеру знизилася до 1,298 млрд. грн. (-1,3%).

За словами "Пасажирів Києва", "Киїавтодор" традиційно ігнорує вимоги законодавства і не публікує проєкти. Тому дізнатися деталі досить важко.

"На щастя, на вимогу державної аудиторської служби, яка перевіряла цей тендер, було опубліковано експертний звіт, з якого вдалося дізнатися як технічні деталі проєкту, так і справжню вартість, яка складає 1,981 млрд. грн"

Що являє сума 1,315 млрд. грн., яку закладено у тендер, достеменно не відомо. Можливо це попередня оцінка вартості об’єкта чи лише частина робіт, бо немає опублікованого проєкту.

Роботи по розв’язці плануються дуже тривалими - мінімум 2,5 роки. Строк дії договору з підрядником до 31 грудня 2025 року, а чинним планом соціально-економічного розвитку у 2023 році передбачено фінансування робіт лише на 265 млн грн.

Відповідно попереду і коригування кошторису, і очікуване збільшення вартості робіт, причому не до 1,981 млрд. грн. (кошторис у цінах на 18.04.2023), а навіть більше з урахуванням інфляції.

Додатково на сьогодні містом вже витрачено 10 млн. грн. на проєктування розв’язки та проведено тендер на авторський нагляд за будівництвом на суму 3,4 млн. грн.

Раніше ми писали, що вартість реконструкції двох розвʼязок в Києві перевищує річний бюджет Тернополя чи рівняється половині бюджету Полтави.

Нагадаємо, що кияни зареєстрували петицію з вимогою заборонити у Києві будівництво нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід. Вона набрала відповідну кількість голосів, але Київрада її не підтримала.