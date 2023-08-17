"Київзеленбуд" пояснив ситуацію з видаленням дерев у парку КПІ

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Марія Іващук
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У “Київзеленбуді” пояснили, чому зрізали дерева на території парку КПІ, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

В «Київзеленбуд» пояснили, що балансоутримувачем, який має утримувати та доглядати за насадженнями у парку КПУ, є саме НТУУ КПІ.

“Якщо балансоутримувач вважає, що дерева є аварійними, сухостійними, фаутними, трухлявими і, можливо, підлягають видаленню, він звертається до Комісії (з обстеження зелених насаджень Києва, до складу якої входять фахівці КО «Київзеленбуд») з метою отримання фахової оцінки стану рослин. Результати фіксуються в акті обстеження зелених насаджень”, – пояснюють в “Київзеленбуді”.

КПІ надіслав звернення до комісії. Відповідно до висновків комісії, видаленню підлягають 245 дерев, оскільки “з них – 11 сухостійних на 90%, 1 дерево – на 80%, 2 дерева були аварійними з трухлявою деревиною і 1 вітровальне. Всі інші – сухостійні на 100%”.

У КПІ обіцяють на місці видалених дерев у жовтні-листопаді висадити нові.

Опубліковано: 17 серпня 2023
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