Обвал Дегтярівського мосту у Києві: правоохоронці розпочали кримінальне провадження

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Наталія Габрух
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Прокуратура розпочала кримінальне провадження через обвал декількох прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. Про це повідомляють у соцмережах Київської міської прокуратури.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

У повідомленні також зазначається, що 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Ланцюгова реакція призвела до пошкодження вже встановлених мостових балок, які впали на проїжджу частину. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій.

Наразі правоохоронці провели огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт — «Київавтодор».

Також повідомляється, що дії осіб підрядної організації ТОВ «Росдорстрой» перевіряються в межах ще одного кримінального провадження. Його розпочали за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у Києві. Вказується, що «Росдорстрой» завищували вартість виробів, проводили неякісні роботи та поставляли неякісні матеріали.

У цьому кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи.

Раніше ми писали, що всі наслідки обвалу Дегтярівського мосту ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом, а вартість реконструкції не збільшиться.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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