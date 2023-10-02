Чи вплине руйнування Шулявського мосту на вартість і терміни його добудови — заяви КМДА і підрядника

Інцидент з падінням декількох прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці не вплине на вартість реконструкції. А всі наслідки обвалу ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом.

Про це заявляють у підрядній організації «Ростдорстрой».

«Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися за рахунок групи компаній RDS. Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться», – йдеться в повідомленні RDS.

У компанії додали, що після інциденту терміни введення в експлуатацію розв’язки збільшаться.

Водночас у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поясн или, що 30 вересня під час монтажу сьомої балки прогонової будови мосту вона втратила свою стійкість і впала на інші встановлені поруч балки. Це призвело до порушення їх стійкості та пошкодження решти шести балок прогонової частини.

Раніше ми писали , що з 13 червня до 30 листопада відбуватиметься реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Він буде закритий для проїзду.

На початку серпня шляхопровід повністю демонтували .