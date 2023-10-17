Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові

899
Наталія Габрух
share share

На площі Міцкевича у Львові зняли брезент з риштування на будівлі готелю. Він має стати першим у місті повністю кам’яним сучасним об’єктом. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Роботу виконали архітектори з Варшави – Kuryłowicz & Associates. Готель на площі Міцкевича є їхнім першим проєктом у Львові. На підземному поверсі законсервували рештки давніх мурів, вони будуть доступними для містян. На першому поверсі готелю розташуються комерційні приміщення.

Раніше на місці готелю був розташований будинок XIX століття. Згодом він почав руйнуватися через просідання грунтів. У 1997 році будівлю демонтували через аварійність.

Площу Міцкевича планують реконструювати. План передбачає, що частина площі, де зараз розташовані автостоянка та смітники, стане пішохідною та примикатиме до готелю. Також там хочуть збудувати підземний паркінг.

Раніше ми писали, що у Львові планують облаштувати перехоплювальні паркінги.

Фото: Tvoemisto.tv.

Опубліковано: 17 жовтня 2023
share share
Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися У Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії У Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії На Деміївці комунальники заасфальтували каштани під стовбур На Деміївці комунальники заасфальтували каштани під стовбур В Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю В Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю За донат для ЗСУ українці зможуть отримати іменну ялинку на ВДНГ За донат для ЗСУ українці зможуть отримати іменну ялинку на ВДНГ Відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті Відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті У Соломʼянському ландшафтному парку призупинили будівництво ЖК У Соломʼянському ландшафтному парку призупинили будівництво ЖК
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.