Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові

На площі Міцкевича у Львові зняли брезент з риштування на будівлі готелю. Він має стати першим у місті повністю кам’яним сучасним об’єктом. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Роботу виконали архітектори з Варшави – Kuryłowicz & Associates. Готель на площі Міцкевича є їхнім першим проєктом у Львові. На підземному поверсі законсервували рештки давніх мурів, вони будуть доступними для містян. На першому поверсі готелю розташуються комерційні приміщення.

Раніше на місці готелю був розташований будинок XIX століття. Згодом він почав руйнуватися через просідання грунтів. У 1997 році будівлю демонтували через аварійність.

Площу Міцкевича планують реконструювати. План передбачає, що частина площі, де зараз розташовані автостоянка та смітники, стане пішохідною та примикатиме до готелю. Також там хочуть збудувати підземний паркінг.

Раніше ми писали , що у Львові планують облаштувати перехоплювальні паркінги.

Фото: Tvoemisto.tv.