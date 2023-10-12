У Львові планують облаштувати перехоплювальні паркінги: де саме

На засіданні комісії транспорту Львівської міськради представили сім можливих локацій для розташування перехоплювальних паркінгів на виїздах із міста.

Про це пише видання «Хмарочос».

Зазначається, що для паркінгів запропонували такі ділянки:

напрямок вул. Б. Хмельницького;

м. Винники, вул. Галицька, 113;

напрямок вул. Личаківської;

напрямок вул. Стрийської, між ТРЦ «King Cross Leopolis» та Іподромом;

напрямок пр. Червоної Калини, 109;

напрямок вул. Городоцької;

напрямок вул. Шевченка, 323.

Як зазначив очільник комісії Ігор Зінкевич, за результатами засідання Департамент мобільності та вуличної інфраструктури має розробити концепцію створення перехоплювальних паркінгів у Львові.

Перехоплювальні паркінги — це парковки, облаштовані на в’їздах до міста та з’єднані з маршрутами громадського транспорту. Вони дають змогу зменшити завантаженість міської автотранспортної системи, звільнивши її від частини особистого автотранспорту. Водій залишає авто на такій парковці впродовж дня і забирає його вже на зворотному шляху.

Раніше ми писали, що у Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг.

Фото: AUTO.TODAY