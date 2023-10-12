У Львові планують облаштувати перехоплювальні паркінги: де саме

61
Ірина Маймур
share share

На засіданні комісії транспорту Львівської міськради представили сім можливих локацій для розташування перехоплювальних паркінгів на виїздах із міста.

Про це пише видання «Хмарочос».

Зазначається, що для паркінгів запропонували такі ділянки:

  • напрямок вул. Б. Хмельницького;
  • м. Винники, вул. Галицька, 113;
  • напрямок вул. Личаківської;
  • напрямок вул. Стрийської, між ТРЦ «King Cross Leopolis» та Іподромом;
  • напрямок пр. Червоної Калини, 109;
  • напрямок вул. Городоцької;
  • напрямок вул. Шевченка, 323.

Як зазначив очільник комісії Ігор Зінкевич, за результатами засідання Департамент мобільності та вуличної інфраструктури має розробити концепцію створення перехоплювальних паркінгів у Львові.

Перехоплювальні паркінги — це парковки, облаштовані на в’їздах до міста та з’єднані з маршрутами громадського транспорту. Вони дають змогу зменшити завантаженість міської автотранспортної системи, звільнивши її від частини особистого автотранспорту. Водій залишає авто на такій парковці впродовж дня і забирає його вже на зворотному шляху.

Раніше ми писали, що у Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг.

Фото: AUTO.TODAY

Опубліковано: 12 жовтня 2023
share share
У Бучі екоактивісти розпочали інвентаризацію дерев У Бучі екоактивісти розпочали інвентаризацію дерев Два ландшафтні заказники Києва перетворилися на полігон для квадроциклів Два ландшафтні заказники Києва перетворилися на полігон для квадроциклів Українці створили платформу для збереження пам’яті про померлих близьких Українці створили платформу для збереження пам’яті про померлих близьких Стало відомо, скільки автобусів отримав Київ з початку війни та скільки з них вивели на маршрути Стало відомо, скільки автобусів отримав Київ з початку війни та скільки з них вивели на маршрути У Києві почали розчищати річку Либідь: що вже зробили У Києві почали розчищати річку Либідь: що вже зробили Куди піти у Києві 13-15 жовтня: Концерт Latexfauna, маркет Всі.Свої та фестиваль дерунів Куди піти у Києві 13-15 жовтня: Концерт Latexfauna, маркет Всі.Свої та фестиваль дерунів Біля метро «Славутич» запрацювало кафе «Яхт клуб» із середньоземноморськими стравами Біля метро «Славутич» запрацювало кафе «Яхт клуб» із середньоземноморськими стравами Волонтери відновили гостомельську школу, зруйновану росіянами Волонтери відновили гостомельську школу, зруйновану росіянами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.